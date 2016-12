Giornate fredde sul Lario, dove – non soltanto sui rilievi – ha fatto la sua comparsa le neve. Una precipitazione, questa mattina, che non ha creato grandi problemi. I fiocchi si sono visti nella zona di Olgiate Comasco, nell’alta Valle Intelvi e in Val Cavargna.

Domani mattina, nelle località montane del territorio, non viene esclusa una nuova debole nevicata, con temperature fredde.

Poi nei giorni successivi la situazione dovrebbe migliorare: per la Vigilia e per il successivo giorno di Natale ci dovrebbe essere il sole.