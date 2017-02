Il cliente al quale aveva appena ceduto una dose di mezzo grammo di marijuana è un ragazzino di 14 anni. I carabinieri sono intervenuti poco dopo e hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio un 19enne di Alserio che stava vendendo droga a Erba, vicino alle scuole superiori della città. Il pusher era con ogni probabilità un punto di riferimento per gli studenti che volevano acquistare sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore è stato infatti trovato a poca distanza dal Galileo Galilei e dal Romagnosi. L’intervento dei carabinieri della stazione di Erba è il risultato di un servizio mirato, finalizzato proprio alla repressione dello spaccio di droghe nella zona delle scuole superiori del territorio. Al momento del blitz dei militari dell’Arma, il 19enne di Alserio aveva appena ceduto una dose di mezzo grammo di marijuana a un conoscente, un ragazzino classe 2002 che con ogni probabilità frequenta una delle scuole superiori di Erba. Lo spacciatore, per svolgere la sua attività aveva scelto una zona defilata all’esterno della stazione ferroviaria, un punto comunque strategico proprio per il passaggio degli studenti diretti a scuola.

Dopo essere intervenuti bloccando il giovane che stava cedendo la droga, i carabinieri hanno sottoposto il pusher a perquisizione personale e hanno trovato e sequestrato 7.5 grammi di marijuana, suddivisi in quindici dosi, oltre a 10 euro, probabilmente l’incasso di una prima dose venduta poco prima dell’intervento dei militari dell’Arma. Il giovane di Alserio è stato subito arrestato dai carabinieri con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’emergenza legata alla vendita di droga ai ragazzini, spesso anche nelle vicinanze degli istituti superiori del territorio, è un allarme noto da tempo alle forze dell’ordine, che spesso organizzano servizi mirati per la prevenzione e la repressione delle attività di spaccio. Molteplici anche le iniziative legate alla prevenzione, con la presenza di esponenti delle forze dell’ordine nelle scuole, accanto ai docenti, per informare i ragazzi dei rischi legati al consumo e anche all’eventuale attività di vendita di sostanze proibite.