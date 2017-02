«Affermazioni ridicole, proditorie e squalificanti». Chi temeva che la campagna elettorale del capoluogo fosse destinata a sprofondare in sonnecchiosi dibattiti e schermaglie in punta di fioretto, potrà tirare un sospiro di sollievo. Il confronto tra candidati sarà vero. Acceso. À bout de souffle, per citare uno dei titoli più famosi del cinema francese della Nouvelle vague. Fino all’ultimo respiro. Perché la posta in gioco è alta. C’è in palio la città e l’egemonia politica di una parte sull’altra.

Ecco perché la reazione di Mario Landriscina alle considerazioni di Maurizio Traglio è stata dura. Quasi veemente. Mercoledì l’imprenditore che potrebbe rappresentare il centrosinistra nella corsa a Palazzo Cernezzi ha attaccato a testa bassa il candidato del centrodestra, descrivendolo di fatto alla stregua di un ostaggio (politico) della Lega. «È un’affermazione proditoria – risponde Landriscina – io partecipo alle singole iniziative dei partiti che mi sostengono ed è assurdo sindacare ciò che fanno gli altri. Sono il candidato di una coalizione, questo tentativo di farmi diventare una propaggine della Lega è ridicolo e squalificante».

L’analisi del medico comasco è tagliente. «Avverto una povertà di idee, o forse la preoccupazione per il fatto che sono in campo». Lo scontro che si sta profilando, dice ancora Landriscina, probabilmente è «inevitabile. Se mi sollecitano non mi sottraggo. Mi piacerebbe, certo, un confronto al rialzo. Ma non mi illudo». Oltre alle polemiche, che sono in ogni caso la parte sapida di ogni tempo elettorale, c’è anche spazio per un giudizio sulle prime settimane di lavoro finalizzato alla ricerca del consenso. «La mia – dice Mario Landriscina – è stata sinora una campagna di ascolto. Non mi piace essere giudice senza appello, ma ho registrato con preoccupazione elementi inaspettati sul degrado della città». Il candidato del centrodestra conferma infine la «leale collaborazione con le forze politiche» che lo sostengono. «Non mi hanno posto paletti né condizioni». Poi svela un piccolo retroscena, senza tuttavia fare nomi. «Qualcuno ha fatto richieste su posti e ruoli, ma è stato accompagnato all’uscio».

Il clima interno al centrodestra, insomma, sembra per il momento sereno. Una conferma in tal senso arriva da Alessandro Fermi, sottosegretario in Regione e coordinatore di Forza Italia. «Landriscina è il candidato di tutti – dice – tentare di farlo passare come espressione di un singolo partito è sbagliato. Alla sua prima uscita Traglio si è messo a fare polemiche di totale disinteresse per i cittadini. Mi aspettavo molto di più da chi, tra l’altro, sarà sostenuto a breve da un partito». La gente, aggiunge Fermi, «giudicherà le capacità dei singoli, le loro idee, i loro programmi».