Notte calda a Ponte Chiasso, tra la piazzetta davanti alla dogana, via Bellinzona e soprattutto via Pompeo Marchesi. Angusta stradina che nella serata di venerdì era strapiena di gente, quantificata non a decine ma a centinaia di persone. Gran parte di queste con un tasso alcolico più alto del consentito. Per accendere gli animi è bastato poco: una ragazza un po’ sopra le righe – una 30enne di Como – che ha iniziato prima a molestare e infastidire i presenti, poi a rompere utensili e oggetti all’interno di un bar, infine, anche lei decisamente ubriaca, a improvvisare uno spogliarello in mezzo alla strada. Insomma, gli animi si sono accesi e a Ponte Chiasso, allertati per la situazione che iniziava a diventare ingestibile, sono intervenute due volanti della polizia e una “gazzella” dei carabinieri.

La ragazza è stata fermata, identificata e caricata in macchina appena in tempo. La folla dei presenti infatti – almeno 200 persone, ma quasi certamente molte di più – ha iniziato a farsi incontro, a stringere le auto delle forze dell’ordine in una sorta di tenaglia con l’intento di farla pagare a quella 30enne che tanto scompiglio aveva portato. Gli agenti alla fine, a fatica, sono riusciti a uscire dal vicolo portandosi dietro la giovane che, salvata dalle cattive intenzioni del presenti, è poi stata portata al pronto soccorso dove le è stato riscontrato un tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito. Vista la situazione critica, con la calca delle persone e la folla che si agitava sempre più, è stata anche decisa la chiusura forzata di tutti i locali della zona.

La vicenda è finita sul tavolo del nuovo questore di Como, Giuseppe De Angelis, che dovrà valutare se prendere o meno provvedimenti ulteriori di chiusura. Al momento la situazione rimane in sospeso. La nottata si è per fortuna conclusa senza gravi conseguenze e senza provvedimenti nei confronti di singole persone. Si registrano contusi – per cadute in mezzo alla calca nel momento più acceso dell’intervento – e null’altro di serio. Sul posto oltre alle forze dell’ordine – come detto due volanti della polizia e una “gazzella” dei carabinieri – è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso la ragazza trasportandola al pronto soccorso. Il caos è scoppiato quando erano le 23. In quel momento a Ponte Chiasso c’era tantissima gente, molti italiani, molti svizzeri, altrettanti stranieri. Una situazione che è stata riportata alla calma non senza fatica e che lascia pensare a cosa avrebbe potuto accadere se nel parapiglia successivo all’arrivo della polizia fosse accaduto qualcosa di più grave. Anche questa valutazione verrà affrontata nelle prossime ore dal questore di Como.