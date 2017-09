L’annuncio di Palazzo Cernezzi. Da martedì – per i mezzi leggeri – potrebbe riaprire il viadotto dei Lavatoi. Lunedì termineranno i lavori urgenti sull’opera – fa sapere in una nota il Comune – e si concretizza la possibilità di riaprire il transito ai veicoli leggeri. Al termine dei lavori, lunedì sera, i tecnici faranno le ultime verifiche. In assenza di problemi gravi – spiega sempre il comunicato dell’amministrazione – il viadotto tornerà percorribile ai mezzi leggeri da martedì mattina, con la riapertura delle scuole.

Il passaggio immediatamente successivo sarà avviare le indagini necessarie al progetto di ripristino del ponte a pieno carico, che serviranno inoltre per ricostruire le vicende tecnico-amministrative della procedura. Si potrà individuare in quali fasi si è creato il problema, posto che possono essere stati commessi degli errori in diversi momenti.

Le analisi, che saranno effettuate da Pier Giorgio Malerba, ingegnere e docente del Politecnico di Milano, si concluderanno entro fine mese. Una volta consegnati i risultati si procederà su due strade diverse: la contestazione delle responsabilità e la progettazione del ripristino.

Per un periodo prevedibilmente medio-lungo il transito dei mezzi pesanti sul viadotto resterà interdetto. «Ci confronteremo con i Comuni di cintura, con i gestori stradali e autostradali, per individuare delle soluzioni viabilistiche condivise – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Bella – Il traffico pesante andrà indirizzato molto prima di arrivare a Como e sarà necessario prevedere una cartellonistica più diffusa, considerando che proviene prevalentemente da strade statali e autostrade».