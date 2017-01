Caccia ad una nuova serie di successi, in Italia ed in Europa. La squadra regina dello sport comasco, l’UnipolSai Briantea, riparte per un 2017 che presenta una lunga serie di obiettivi ambiziosi.

La formazione del presidente Alfredo Marson lo scorso hanno, nel basket paralimpico, ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Senza dimenticare il terzo posto in Champions Cup.

L’obiettivo, non facile, è ripetersi, magari aggiungendo la ciliegina sulla torna di una affermazione in campo continentale.

L’Eurolega ha peraltro cambiato la sua formula, con una serie di gironi che poi porteranno alla Final Four, prevista tra fine aprile e inizio maggio.

Sabato 7 gennaio inizia il girone di ritorno della massima serie. Per i canturini il primo appuntamento del 2017 è in trasferta con la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari: palla a due alle 18 al PalaSerradimigni.

I giocatori, dopo una settimana di stop natalizio, si sono radunati il 3 gennaio per riprendere la preparazione. Vacanza che non c’è stata per il coach dei biancoblù, Marco Bergna, che dal 26 al 30 è stato impegnato in un raduno con la nazionale Under 22, pronta ad affrontare gli imminenti Europei in programma dal 9 al 14 gennaio a Lignano Sabbiadoro. In palio c’è la qualifica ai Mondiali di Toronto (giugno 2017).

I verdetti del girone d’inverno vedono i canturini in seconda piazza (14 punti), alle spalle della capolista Porto Torres (16), unica forza ad oggi imbattuta in campionato. In terza posizione Santo Stefano Marche (12), capace di lasciarsi alle spalle la Deco Amicacci Giulianova, quarta a quota 10 punti.

Ufficializzata, dunque, la griglia della Coppa Italia (4-5 marzo, sede da definire), con gli accoppiamenti in semifinale Porto Torres-Giulianova da un lato e Briantea-Santo Stefano, dall’altro.

«Riprendiamo la stagione dopo aver conquistato la Supercoppa italiana e dopo aver chiuso l’anno con una meravigliosa tripletta – commenta coach Marco Bergna – ricompensa di un anno sportivo ben condotto».

Adesso incombe il campionato con la sfida in terra sarda. «Ora si torna con i piedi per terra – afferma ancora l’allenatore – Ci aspetta Sassari, squadra il cui potenziale non rispecchia la posizione di fanalino di coda. Coach Salvatore Cherchi può contare su un roster valido. Sulla carta partiamo da favoriti ma il mio monito è quello di non sottovalutare mai nessuno: rientriamo dopo la pausa natalizia, anche questo potrebbe incidere sul ritmo partita».

M.Mos.