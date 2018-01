Le notizie di Como in tutto il mondo, come viene spiegato nell’articolo QUI collegato.

Ma nel 2017 quali sono stati gli articoli più letti? Anche in questo caso i dati di Analytics aiutano a valutare le scelte dei lettori. Il pezzo di www.corrierecomo.it più letto nel 2017 è stato è stato “Oro di Dongo: Bankitalia svela il tesoro di Benito Mussolini”, pubblicato il 19 febbraio.

Segue, al secondo posto, “Il Movimento Neoborbonico: «Napoletani, non acquistate i mobili di Cantù»”, con la protesta legata alle dichiarazioni di Claudio Bizzozero, sindaco di Cantù, che aveva definito Napoli una «fogna infernale».

Non è un caso cha a questa vicenda siano legati una serie di picchi di letture. Napoli per qualche giorno, risultò la città con più sessioni sul nostro sito rispetto alle stesse Como e Milano, abitualmente leader nella graduatoria delle località che più seguono le pagine su Internet del Corriere di Como.

Tra giugno, luglio e agosto hanno riscosso grande interesse le vicende del Calcio Como, a partire dalla questione di Akosua Puni Essien, che non ha iscritto la squadra in Lega Pro. Poi c’è stata la successiva assegnazione del titolo a una nuova compagine societaria con le sempre gettonate novità che di giorno in giorno hanno riguardato il club lariano, dal logo, all’organigramma, per poi passare alla costruzione della squadra di mister Antonio Andreucci.

Altri argomenti che sono stati molto seguiti dal pubblico di Internet, cronaca nera e giudiziaria a parte, la politica e l’economia. Le elezioni amministrative a Como, Cantù ed Erba hanno avuto grande seguito, con la dirette nei momenti cardini di primarie, primo turno e ballottaggio.

Sul fronte dell’economia hanno sempre grande seguito le vicende curiose, soprattutto quelle di assegni o certificati di deposito del passato che spuntano per caso – come è capitato ed è stato documentato – e con i proprietari che chiedono pesanti rivalutazioni. Ovviamente, sia in Italia che nella vicina Confederazione, sono stati cliccati molto spesso gli articoli che riguardavano le vicende di confine, soprattutto le polemiche che spesso toccano i frontalieri.

Forte apprezzamento anche per la diretta integrale della visita di Papa Francesco a Milano, trasmessa da www.corrieredicomo.it dal mattino fino al tardo pomeriggio del 25 marzo con la collaborazione del Centro Televisivo Vaticano.

Anche quello dei Vip sul Lario è un argomento che tiene sempre banco, con una sua pagina specifica. Tra quelli che hanno suscitato più curiosità, Raz Degan (vincitore dell’Isola del famosi) sul Monte Bollettone, lo shopping di Bruce Springsteen in via Milano, l’incontro di un fan comasco in aeroporto con Luciano Ligabue e Alessia Marcuzzi in relax sulle rive dal Lario.