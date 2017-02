Dal primo respiro all’ultimo. Ogni tappa dell’esistenza può trasformarsi in un dono gratuito capace di fare la differenza tra la vita e la morte. Non è retorica, ma medicina. Dal cordone ombelicale agli organi, passando per sangue e tessuti, la donazione fa la differenza, per chi riceve ma anche per chi offre. Se si mettessero insieme le persone che devono la vita alla generosità dei comaschi che hanno detto “sì” al prelievo degli organi, avremmo un piccolo paese con 450 abitanti, tutti letteralmente rinati grazie a un trapianto.

Al Sant’Anna, i primi prelievi di organi risalgono al 1973. Negli anni, questo estremo gesto di generosità è cresciuto e ad oggi sono 162 i comaschi che hanno donato cuore, reni, fegato, pancreas e polmoni, regalando una nuova vita a 450 persone in attesa di trapianto. A questi si aggiungono i donatori di cornee, tessuti e sangue del cordone ombelicale.

Sono numeri importanti, ma resta «la consapevolezza di poter fare di più, di dover fare di più», come dice Mariangela Ferradini, responsabile del coordinamento provinciale prelievo di organi. «Un obiettivo specifico del 2017 è espressamente dedicato a questo – conferma Fabio Banfi, direttore sanitario dell’Asst Lariana – Vogliamo incrementare i prelievi, soprattutto di cornee, tessuti e sangue del cordone ombelicale».

Nel 2016, i donatori di organi sono stati 8, uno in più dell’anno precedente. «Ce n’era un nono in realtà – precisa Mariangela Ferradini – Era un neonato di 40 giorni. In Italia e in Europa però in quel momento non c’erano possibili riceventi. Quando si dice il destino, la settimana precedente all’ospedale di Bergamo era morto un piccolo in attesa di un cuore».

I familiari di altri tre potenziali donatori si sono opposti. «È una situazione che capita – conferma la coordinatrice – Accettiamo la scelta, naturalmente, non sta certo a noi giudicare o forzare la mano, sono momenti difficili e delicati. Per quanto ci riguarda, continuiamo a lavorare sull’informazione e la sensibilizzazione».

Le campagne riguardano la donazione degli organi come l’osso, le cornee e il cordone ombelicale. «All’hospice assistiamo solo pazienti che affrontano il fine vita – dice Carla Longhi, primario dell’unità di cure palliative di Mariano – La maggior parte, malati oncologici compresi, sono idonei alla donazione delle cornee. Ci siamo resi conto, in particolare con i nostri psicologi, che i familiari che dicono sì al prelievo affrontano meglio il lutto, danno in qualche modo un senso al loro dolore. Abbiamo messo a punto una campagna specifica ideata per incentivare questo gesto, non solo all’hospice ma in tutti i reparti degli ospedali dell’Asst Lariana».

La donazione non accompagna solo l’ultimo respiro. Può iniziare dal primo. «Il sangue del cordone ombelicale è preziosissimo e donarlo è un grande gesto che non ha alcuna conseguenza per il neonato e la mamma – dice ancora Ferradini – Il Sant’Anna è il secondo ospedale lombardo per numero di donazioni, ma siamo fermi solo al 6% circa delle nascite. È una quota che vogliamo assolutamente incrementare e stiamo lavorando per questo con informazioni mirate durante i corsi in preparazione al parto e mettendo a disposizione online tutto il materiale informativo».

Il tessuto osseo può essere donato al momento della morte ma anche in vita. «Quando si impiantano alcune protesi, la testa del femore viene prelevata e verrebbe buttata – dice Vincenzo Zottola, primario di ortopedia – Se il paziente acconsente, il tessuto viene recuperato e conservato nella banca dell’osso e può essere utilizzato per interventi di ricostruzione. Nel 2016, i donatori tra Sant’Anna e Sant’Antonio Abate di Cantù sono stati 30. Possiamo fare ancora di più».

Il paese “salvati dai comaschi” potrebbe diventare una città.

Anna Campaniello