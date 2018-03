Un esercito di automobilisti circola sulle strade della provincia con la revisione scaduta. A dirlo sono i numeri contenuti in un’analisi condotta dal portale Facile.it, su dati aggiornati alla fine di ottobre 2017. Da questo studio emerge come quasi un milione di auto circolino in Lombardia senza revisione, o con la revisione scaduta. Sono, precisamente, 916mila, pari a circa il 15% del parco auto macchine circolante. Como non è immune dal fenomeno. Anzi: la provincia lariana conta 51.302 automobili non in regola con la revisione. Al primo posto – ovviamente per dimensioni – la provincia di Milano, con quasi 360mila macchine non revisionate. Seguono Brescia, Bergamo, Monza, Varese, Pavia e poi Como. Le auto vanno revisionate la prima volta dopo quattro anni dalla data di immatricolazione, poi ogni due anni. Saltare il controllo obbligatorio è una disattenzione che rischia di costare cara. Le multe per la mancata revisione vanno da 169 a 679 euro e il veicolo non può circolare fino al superamento dei controlli di legge. Se l’auto non passa la revisione e l’automobilista circola ugualmente la multa diventa è salata: da 1.957 e 7.953 euro