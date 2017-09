Il Lario si conferma il lago di elezione per l’artista Abele Vadacca, scultore che ha come propria cifra la piuma come simbolo di leggerezza e meditazione sulla caducità dell’esistenza. Tra i suoi lavori celebri la fontana-scultura nel parco di Lezzeno, le sculture legate alla storia del volo idro (tema caro all’autore, che è anche aviatore) e l’omaggio al poeta Gabriele D’Annunzio. Vadacca terrà la sua nuova personale “Il Suono della pietra” a cura dell’associazione Artelario.it presieduta da Emanuele Pitto nelle sala espositiva di Menaggio in piazza Garibaldi da sabato 9 settembre (vernissage alle ore 18) fino al 17 settembre. Ingresso libero.