Segnali rassicuranti da Roma per i frontalieri, almeno a livello di impegni presi dal governo.

Ieri mattina i Consigli sindacali interregionali (Csir) del Ticino-Lombardia-Piemonte e dei Grigioni-Lombardia sono stati ricevuti a Palazzo Chigi da due consiglieri economici, legislativi e politici del consiglio dei ministri, il professor Leonardi e la professoressa Genovesi.

La riunione era stata chiesta dalle stesse organizzazioni sindacali perché preoccupate dall’escalation di azioni ostili messe in atto in Canton Ticino nei confronti dei numerosi lavoratori che ogni giorno varcano il confine, dai diritti negati alle riduzioni di salari, alle ferie tagliate in maniera arbitraria. Ma non solo: al centro del confronto anche la tutela della libera circolazione delle persone e la salvaguardia dei redditi dei frontalieri in vista dell’inasprimento della tassazione previsto dal nuovo accordo fiscale che sarà sottoscritto con la Svizzera.

«I Csir hanno ricevuto rassicurazioni che, a oggi, la firma del nuovo accordo non è all’ordine del giorno e non lo sarà fino a quando non cadranno le iniziative politiche volte a creare tensioni contro i lavoratori frontalieri – spiega Alessandro Tarpini, presidente del Csir Ticino-Lombardia-Piemonte – In questo senso, la recente raccolta di firme da parte del partito ticinese Udc contro la libera circolazione delle persone non ha di certo aiutato a rasserenare il clima».

I rappresentanti dei Csir hanno ricevuto garanzie dai consiglieri del governo che verrà data continuità al lavoro congiunto nei tavoli ministeriali con il sindacato circa la stesura di uno statuto per tutti i lavoratori frontalieri.

«Il governo – aggiunge Tarpini – si è inoltre impegnato a promuovere ulteriori e necessari approfondimenti, anche grazie alle nostre sollecitazioni, su temi importanti per i frontalieri quali i diritti, il dumping, le protezioni sociali e il coinvolgimento nei rapporti con le amministrazioni delle aree coinvolte».

Presente al vertice romano anche Andrea Puglia, rappresentante dell’Ocst, l’Organizzazione cristiano sociale ticinese.

«Noi abbiamo ribadito che l’accordo non può essere firmato fino a quando non cesseranno tutte le misure adottate in Svizzera contro i frontalieri – sottolinea il sindacalista – Abbiamo inoltre ribadito che l’accordo, così come è stato messo a punto, avrà conseguenze negative sui frontalieri. Pertanto abbiamo chiesto di convocare un tavolo di lavoro per valutare attentamente queste conseguenze e studiare misure per arginare gli effetti negativi».

Secondo Puglia, «occorrono dei correttivi, servono per esempio sconti fiscali e gradualità, nell’ordine di 15 o 20 anni, nell’introduzione della nuova imposizione fiscale che graverà sui frontalieri».