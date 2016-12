Comaschi più attenti a cosa mettere in tavola piuttosto che sotto l’albero. Più che dalla corsa ai regali, gli ultimi giorni di shopping pre-natalizio sono stati caratterizzati dalla ricerca dei prodotti enogastronomici per pranzi e cene. I commercianti intanto si preparano ad occuparsi dei cambi degli articoli sbagliati trovati tra i doni e iniziano a pensare al conto alla rovescia per i saldi, che scatteranno il 5 gennaio.

Fino al giorno della vigilia, Como ha registrato presenze record e la folla in centro è stata una costante. «È presto per fare un bilancio definitivo, non ho ancora dati – premette Giansilvio Primavesi, presidente di Confcommercio – La sensazione però è che non ci sia stata la corsa al regalo importante. Natale non è più spendere la tredicesima per fare il dono di valore, l’acquisto di un certo peso. Piuttosto, è ormai uno scambio di migliaia di pacchettini, di pensierini che siano fantasiosi, originali, spesso inutili e talvolta addirittura riciclati».

«L’idea dominante è spendere poco ma riuscire a fare un regalino a tutti – continua il presidente dei commercianti – Non a caso sono nati negozi ad hoc per questo e tutti i commercianti in generale si sono impegnati a inserire nell’assortimento anche articoli originali che abbiano un prezzo contenuto, in modo da poter rispondere anche a questa esigenza dei clienti».

Tra le eccezioni i prodotti tecnologici, che continuano a riscuotere successo e anche quest’anno sono stati in cima alla lista dei doni più gettonati.

