Se n’è andato questa notte Giancesare Bernasconi, fotoreporter notissimo in città anche per il laboratorio fotografico che aveva a lungo gestito con il figlio Roberto in via Napoleona, nella zona di San Rocco.

Bernasconi aveva 79 anni ed era da tempo ammalato, ma finché è stato possibile si muoveva azionando i comandi di una speciale carrozzina elettrica. Non era raro incrociarlo nella zona delle caserme.

Per oltre mezzo secolo Giancesare, detto “Gianci”, è stato il fotografo del quotidiano “La Provincia”, sempre professionale e cordiale con tutti. Il funerale di Giancesare Bernasconi sarà celebrato domani – giovedì 19 gennaio – alle 14 nella chiesa di San Rocco.