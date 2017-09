Prima ha colpito più volte il vetro dell’autobus, poi ha provato ad aggredire il conducente e infine se l’è presa con un passeggero disabile. Bloccato dallo stesso autista, con l’aiuto di due guardie giurate, un 21enne comasco, è stato arrestato dagli agenti della polizia.

È accaduto martedì scorso attorno alle 14.30 nella zona di viale Giulio Cesare, a Como. Il giovane, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha iniziato a dare colpi al vetro di un autobus fermo per la salita e discesa dei passeggeri. Poco dopo è salito sul mezzo e ha preso di mira l’autista, inveendo contro di lui e cercando di colpirlo con un pugno. Una violenza folle e immotivata. Mentre l’autista cercava di fermare il giovane, il 21enne ha continuato a muoversi sull’autobus, sul quale era presente una decina di passeggeri. Il balordo ha quindi preso di mira una delle persone a bordo, un disabile che era in fondo al mezzo.

Due guardie giurate in servizio nel vicino istituto di credito si sono rese conto di quanto stava accedendo, sono salite sull’autobus e hanno aiutato l’autista a bloccare il 21enne, fermandolo e chiamando al contempo le forze dell’ordine.

Gli agenti delle volanti della Questura di Como, arrivati rapidamente in viale Giulio Cesare hanno arrestato il 21enne. Il giovane è stato processato ieri mattina in Tribunale a Como con rito direttissimo. Ha patteggiato un anno ed è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma. Il ragazzo era probabilmente sotto l’effetto dell’alcol quando è salito sull’autobus. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal 21enne comasco.