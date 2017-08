Violenta aggressione in centro, a Como: tre ragazze sono state spintonate, picchiate e gettate a terra da uno straniero senza alcun motivo. L’inquietante episodio si è verificato venerdì notte, nella centralissima piazza Vittoria, tra via Milano e porta Torre, a ridosso dalla città murata.

Le tre giovani hanno chiamato immediatamente la polizia, che nel giro di pochi istanti è arrivata sul posto con due pattuglie. Una ha provveduto a soccorrere le tre malcapitate, l’altra si è subito messa all’inseguimento dell’aggressore, rintracciato poco distante.

Si tratta di un nigeriano 24enne, identificato in via Cadorna, che ha cercato di reagire ai poliziotti brandendo un’asse di legno. Il giovane è stato portato in Questura e sottoposto a controlli di rito: risulta destinatario di un provvedimento di espulsione notificato il 5 agosto 2017. È stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere e gli è stato intimato di allontanarsi dal territorio nazionale entro i termini prescritti. Sarà ora facoltà delle tre ragazze sporgere denuncia, poiché in caso di lesioni non gravi si procede per querela di parte.

