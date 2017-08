I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile dell’agguato avvenuto nella notte di martedì scorso a Carugo. L’uomo, un 38enne di Carate Brianza, è accusato di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco.

L’inchiesta prosegue per dare un nome anche all’altra persona che era sullo scooter utilizzato per avvicinare la vittima, un marocchino di 25 anni ferito alla gamba da un colpo di pistola. Le indagini avviate subito dopo la sparatoria, in meno di 48 ore hanno portato i carabinieri della compagnia di Cantù al 38enne, destinatario di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Nella notte di martedì, in via Piave a Carugo, il 25enne, che stava camminando a piedi da solo, è stato avvicinato da uno scooter con due persone in sella. Uno dei due ha poi esploso due o tre colpi, uno dei quali ha ferito il 25enne a una gamba. La vittima è poi riuscita a rifugiarsi in un cortile vicino e da lì ha chiamato due conoscenti, una coppia di italiani residenti a Carugo, che hanno raggiunto il 25enne in auto e lo hanno accompagnato fino a Cantù, scaricandolo davanti al pronto soccorso dell’ospedale.