Prosegue con la serata di sabato 25 febbraio alle 21 la stagione del ComiComo, la rassegna di Cabaret del Teatro Lucernetta di Como che coinvolge comici di livello nazionale e artisti emergenti. Torna anche per questo appuntamento, “ComiComo got talent”, dove chiunque può essere protagonista. Come nelle altre serate, il pubblico voterà il migliore tra due comici emergenti, che avrà così accesso diretto alla serata finale del 6 maggio, dove sarà proclamato, sempre tramite il voto degli spettatori, il vincitore della kermesse.

Chi pensa di saper cantare, suonare, ballare, recitare, fare ridere, o di essere un mago provetto, può contattare la segreteria e, se verrà selezionato, avrà la possibilità di esibirsi sul palco del Lucernetta di piazza Medaglie d’Oro. A fare gli onori di casa per tutti gli appuntamenti il mattatore Bruce Ketta, che condurrà la serata. Sul palco il 25 febbraio Andrea Di Marco (Colorado, Zelig), Gianni Astone (Zelig), Nando Timoteo (Colorado) e Carmine del Grosso (Zelig).

I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 18 marzo, con uno spettacolo di Bruce Ketta, venerdì 24 marzo, sabato 8 aprile e sabato 6 maggio, sempre alle 21. Ogni serata vedrà la presenza di un cast differente. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito della compagnia, www.teatroincentro.com, alla sezione biglietti.

Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri. Mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20, lunedì, martedì e giovedì dalle 12 alle 15, sabato dalle 10 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12: 345.67.15.852; 347.57.54.172. Oppure scrivere a biglietteria@teatroincentro.com.