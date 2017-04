Ponte a rischio, chiude una strada in provincia. Sarà chiusa al transito la ex Statale 639 “Dei Laghi di Pusiano e di Garlate”, in via Prealpi, nel territorio del Comune di Albavilla. Per operazioni di verifica statica del ponte denominato di “Saruggia”, a scavalco sulla strada provinciale, e che consisteranno in carotaggi, verifica dei materiali e prova di carico, la circolazione sarà vietata nel tratto compreso tra l’accesso alla Zona Industriale di Albavilla, via Don Tocchetti e via Monte Bolettone, nelle giornate del 10 aprile e del 18 aprile prossimi.