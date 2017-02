Due anni di condanna (più di quanto richiesta dalla pubblica accusa, che aveva invocato un anno e 8 mesi) e 100mila euro di provvisionale in attesa della futura definizione in sede civile. È la decisione presa ieri dal giudice di Como per una truffa immobiliare che risale al periodo compreso tra il 2005 e il 2012.

Al centro della questione una villetta bifamiliare ad Albavilla che l’imputato avrebbe dovuto consegnare ai clienti (due fratelli) in seguito al contratto preliminare firmato nel 2005. Dopo anni di attesa tuttavia – e dopo 875mila euro versati – della casa tanto attesa nessuna traccia. Come pure l’annunciata compensazione – due appartamenti più i soldi rimanenti restituiti – offerta dall’immobiliarista alle vittime del presunto raggiro. Beni che tuttavia poi non risultarono di sua proprietà. La vicenda, insomma, è approdata in tribunale e il giudice ha condannato a 2 anni il 65enne di Erba. Alla parte civile (rappresentata dal legale Ivana Anomali) sono andati i 100mila euro di provvisionale.