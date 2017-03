Il giornalista del “Corriere della Sera” Aldo Cazzullo sarà doppiamente impegnato sul Lario il 22 marzo. Alle 18.30 sarà ospite del premio letterario internazionale “Città di Como” al Palace Hotel di Lungo Lario Trieste 16 a Como e alle 21 sarà al Teatro della Società di piazza Garibaldi 10 a Lecco, ospite della kermesse culturale “Leggermente” (il programma completo sul sito www.leggermente.com).

Ambedue gli incontri a ingresso libero saranno l’occasione per presentare il suo nuovo libro “Le donne erediteranno la terra”, pubblicato da Mondadori.

«Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo è finito», dice Cazzullo. Il 17 marzo ancora un appuntamento con uno scrittore molto amato, lo storico Alessandro Barbero. Presenterà alle 19 all’hotel Metropole Suisse in piazza Cavour a Como il suo romanzo edito da Mondadori “Le Ateniesi”. A presentare l’evento è lo studio Tablinum che al Metropole il 24 marzo alla stessa ora curerà “Io e Oriana”, la presentazione del nuovo libro del giornalista e politico Magdi Cristiano Allam.