Decollato con l’aliante da Verzago, un uomo di 58 anni lecchese ha perso quota ed è caduto nei boschi di Solzago di Tavernerio. Nell’incidente, il pilota è rimasto ferito (per lui un “codice giallo”), anche se fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Per i soccorsi sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e il 118, oltre ai carabinieri.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi pomeriggio. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo perdere quota e sparire nella boscaglia e hanno dato l’allarme. Le operazioni di soccorso sono scattate rapidamente. A Solzago sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, compresa una del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale.

Soccorso il pilota, i vigili del fuoco hanno lavorato per delimitare l’area dell’incidente e mettere in sicurezza il velivolo, rimuovendo le parti pericolanti e la batteria.

