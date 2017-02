Sabato 11 febbraio, dalle ore 19, presso l’ Hotel Metropole Suisse di Como, nel salotto buono di piazza Cavour, si terrà la serata letteraria “Il Tempio della Luce”, ospite la scrittrice Daniela Piazza. Durante la serata la scrittrice ci parlerà della costruzione del Duomo più importante d’Europa, il Duomo di Milano, e di come la famiglia Visconti volle fortemente questa splendida opera. Moderatore della serata sarà il classicista Alessandro Cerioli. Il dopo presentazione sarà caratterizzato dal consueto aperitivo con l’Autore (su prenotazione), a partire dalle ore 20.30, presso il ristorante Imbarcadero.

Il Tempio della Luce è edito da Rizzoli. La scena del romanzo si svolge a Milano, siamo nel 1447. La cattedrale di Santa Maria Nascente è ancora un cantiere in pieno fermento. Nei progetti dei signori di Milano, i Visconti, dovrà diventare il duomo più maestoso d’Europa. Ma quando Filippo Maria Visconti muore senza lasciare eredi legittimi, il Ducato rischia di precipitare nel caos, preda delle mire dei molti che aspirano a governare su quel territorio, primo fra tutti il valoroso condottiero Francesco Sforza.

Ma proprio tra le navate della cattedrale, lontano da tutti gli intrighi tessuti dai pretendenti alla successione, cresce un bambino che ha nelle vene il sangue visconteo, e che potrebbe reclamare il potere per sé. Educato come un figlio dall’arcidiacono Onorio, il giovane Niccolò viene iniziato ai misteri di un’antica Confraternita che agisce nascosta sotto le fondamenta del duomo: tra rituali alchemici e trame di corte… Un romanzo che scava nell’animo più oscuro di una Milano antica e mai raccontata, dove le atmosfere gotiche si intrecciano con la Storia. Daniela Piazza è docente di Storia dell’Arte in un liceo di Savona. È laureata in Lettere e Filosofia e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio. Il Tempio della Luce (2012) è il suo primo romanzo. Il suo ultimo romanzo è L’Enigma Michelangelo (2016).Info e prenotazioni: telefonare a 031 269444 o scrivere a info@hotelmetropolesuisse.com . L’iniziativa è dello studio Tablinum Cultural Management i cui progetti nascono dalla volontà di divulgare un modello culturale in cui il sistema dell’arte sappia comunicare valori fondanti che sorpassino le usuali logiche di mercato e riscoprano il valore primario della cultura, quale nutrimento essenziale della coscienza umana.