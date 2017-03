La decisione è nelle mani del proprietario del club, mentre Kiril Bolshakov continua a dirigere gli allenamenti della prima squadra, che prepara la sfida di lunedì prossimo con Reggio Emilia. Nel pomeriggio è terminata la lunga riunione di Carlo Recalcati con la dirigenza della società. Il 72enne coach ha messo in chiaro le sue richieste. Non gli interessa un ruolo di “traghettatore” per cercare di portare a casa la salvezza in questa stagione. Recalcati ha chiesto un contratto per questa e per la prossima stagione, ma con un progetto tecnico definito, strutturale. Il tecnico ha parlato chiaro e ha esposto le sue richieste. Ora una nuova notte di riflessione, che però non tocca più a Recalcati, ma al patron del club, Dmitry Gerasimenko. Nella mattina di giovedì è atteso il suo “sì” o il suo “no”.