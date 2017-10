Il Liceo Classico Scientifico “Alessandro Volta” di via Cesare Cantù a Como apre le porte alla cittadinanza. E gli studenti fanno fa ciceroni.

L’evento Gira per il Volta avrà luogo sabato 28 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 offrendo opportunità di accesso, libero e gratuito, a tutti gli ambienti dello storico edificio che rappresentano la sua storia e la sua continuità culturale: Biblioteca, Museo di Fisica, Museo di Scienze, passando attraverso gli ambienti dei cortili, dei corridoi, della Grand’Aula, della Sala Benzi, per valorizzarne gli aspetti architettonici e la storia che ha origine nel monastero delle Agostiniane attorno alla chiesa di S. Cecilia.

Il percorso si estenderà ai vicini scavi delle mura come premessa alla visita guidata all’adiacente sito archeologico della Porta di Como romana (foto), suddividendo e guidando il pubblico in ristretti gruppi a frequente turnazione, secondo modalità di ingresso indicate dalla Direzione dei Musei Civici che, in piena sinergia tra mondo della scuola e istituzioni museali, rende l’apertura del sito disponibile e riservata all’evento voltiano. Tantissimi sono gli studenti pronti a condurre il pubblico alla scoperta dei tesori, illustrando la storia dell’edificio e dell’istituzione liceale. Il pubblico potrà scegliere il percorso di visita completo, con discesa al sito archeologico della Porta di Como romana, stimato nella durata complessiva di un’ora o optare per il solo ingresso all’edificio del Liceo. Entrambe le soluzioni non richiedono prenotazione. La visita alla Porta sarà possibile fino alle ore 17.