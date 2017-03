Il difensore decide la sfida con la Pistoiese e resta in zona playoff

Vince il Como al Sinigaglia la sfida contro la Pistoiese valida per la 29ª giornata di campionato e consolida così la sua posizione in zona playoff al settimo posto e con un vantaggio di 6 punti sulla Lucchese, undicesima della graduatoria, quando mancano nove giornate al termine della stagione regolare.

Il match, ha visto il ritorno in panchina di mister Fabio Gallo, che ha scontato contro il Prato e la Lucchese, gare concluse entrambe con un pareggio.

Il risultato positivo viene propiziato dal “guerriero” azzurro, il difensore Devis Nossa, capace di spingere a rete di testa da pochi metri una palla pennellata da Di Quinzio.

Siamo al 16’ della ripresa, dopo che i lariani erano andati già nel primo tempo vicini alla rete con Bertani, che si fa respingere un tiro sulla linea dal pistoiese Sammartino e con Chinellato, ieri meno brillante del solito, tanto che Gallo lo richiamerà in panchina nella ripresa per lasciare posto al rientrante Cortesi.

Il match, non particolarmente bello e vibrante, vive così su alcuni episodi. Fondamentale al fine del risultato l’uscita impavida del portiere Zanotti, che dice no a Rovini da distanza ravvicinata. Un brivido per la squadra azzurra, uno dei pochissimi in una partita tutto somato dominata e ben imbrigliata dal tecnico lariano, che non nasconde la sua soddisfazione in sala stampa al termine del match.

«L’avevo detto che bastava il ritorno di Gallo in panchina per tornare alla vittoria – scherza Gallo – Abbiamo lavorato bene, anche sulle palle cattive, provandole tutte. Con il Prato non eravamo riusciti a sbloccare con uno schema su palla inattiva, questa volta invece abbiamo lavorato bene per Nossa e siamo andati in rete».

«Sono soddisfatto anche del rientro di Cortesi – ha aggiunto il mister lariano rispondendo a una domanda riguardo i singoli – che da qualche tempo sta lavorando bene, ha attaccato gli spazi con aggressività».

Sulla coppia d’attacco, Gallo conferma di non avere la sua preferita.

«Si deve scegliere gli attaccanti in base alle caratteristiche degli avversari – ha sottolineato Fabio Gallo – Il Cittadella ha vinto il campionato cambiando le punte ogni giornata. Oggi hanno giocato Bertani e Chinellato, il primo bene il secondo un po’ meno, così è uscito. Ma tutti e tre i nostri attaccanti stanno lavorando molto bene, anche se le reti al momento non arrivano da questo reparto».

P.An.

Il TABELLINO

COMO 1

PISTOIESE 0

Marcatore:

Nossa al 62’

COMO: Zanotti, Nossa, Briganti, Pessina, Chinellato (dal 59’ Cortesi), Di Quinzio (dall’89’ Damian), Bertani, Fietta, Marconi, Fissore, Sperotto. A disp. Crispino, Cuoco, Cicconi, Antezza, Scaglione, Le Noci, Cavalli, Piacentini, Peverelli, De Leidi. All. Gallo.

PISTOIESE: Feola, Sammartino, Priola, Bellazzini, Benedetti, Rovini, Colombo (dall’83’ Sparacello), Colombini, Minotti (dal 67’ Gyasi), Hamlili, Neuton. A disp. Albertoni, Proia, Boni, Zanon, Varano, Tomaselli. All. Atzori.

ARBITRO: Pietropaolo

di Modena.

NOTE: ammoniti Cortesi (C), Colombo, Neuton (P).