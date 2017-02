Un rigore su una azione contestata ha regalato la vittoria al Racing Roma contro il Como nell’anticipo della settima giornata di ritorno di Lega Pro. I laziali si sono imposti per 3-2 al termine di un match rocambolesco, con i lariani che hanno concluso in 10, per l’espulsione di Antezza al 7′ della seconda parte. Ulteriore beffa: nel finale non è stato concesso un rigore – sembrato ai più netto – su Pessina, che è stato ammonito e quindi salterà la prossima sfida contro il Prato. E subito dopo questa azione – da qui la contestazione degli azzurri – è arrivato il rigore per i padroni di casa, segnato dall’ex De Sousa al 47′ del secondo tempo. E per proteste hanno ricevuto il cartellino rosso mister Fabio Gallo e il capitano Giovanni Fietta.

Il Racing Roma era andato in vantaggio al 3′ con Majtan. Di Quinzio ha impattato al 18′, ma De Sousa ha riportato avanti i padroni di casa al 34′. Nella seconda parte Chinellato su rigore ha segnato il 2-2 fino all’epilogo, con il penalty al 47′ che ha fatto arrabbiare tutti gli azzurri, a partire da mister Fabio Gallo.

Zona Cesarini ancora fatale al Como: poche settimane fa al Sinigaglia la Giana Erminio aveva segnato l’1-1 e in Coppa Italia il Venezia ha impattato il match nei tempi regolamentari, sempre sull’1-1, per poi vincere ai supplementari (2-1).

Nel prossimo turno arriva al Sinigaglia il Prato, che ora è il nuovo fanalino di coda, visto che i toscani sono stati superati proprio dal Racing. Oggi alle 16.30 il Prato attende il Renate.