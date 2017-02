L’agricoltura lariana crede nei giovani, spera nella loro energia, nella loro voglia di fare. Anche se, a sentir loro, è un lavoro poco remunerativo, dove si ha scarso potere contrattuale. Dove non ci sono feste comandate, si lavora 7 giorni su 7, dove la burocrazia è un ostacolo quotidiano (sia sul fronte economico che sul fronte procedurale e sanitario) e dove l’emergenza è dietro l’angolo. Ma nonostante la crisi i giovani ci credono, ereditano dai nonni o dai padri un’azienza e decidono, nel tempo dei voucher e del lavoro che non c’è, di andare avanti con quella. Di provarci. Tenendo alta la bandiera della qualità, anche se costa fatica e non è semplice far capire al consumatore che il prodotto italiano è intrinsecamente migliore: è mediamente più sano, soddisfa parametri di sostenibilità etica e sociale e dà lavoro ai giovani. È il messaggio lanciato venerdì sera al cineteatro San Francesco di Appiano dalla Coldiretti di Como e Lecco. Una realtà associativa che vede oltre 3mila imprese attive, con Lecco che è l’unica provincia lombarda in cui cresce il numero di imprese agricole (+2,2%). Il summit appianese è stato anche l’occasione per tenere l’assemblea pubblica degli imprenditori di Coldiretti under 30. Che al suono delle canzoni di Justin Timberlake hanno rievocato con alcuni spezzoni di video l’entusiasmo e le speranze di Expo 2015, focus planetario sui temi dell’agricoltura sostenibile. Argomento che Coldiretti sostiene, anche ad Appiano, con i mercati solidali che coinvolgono i produttori all’insegna dello slogan “Campagna amica”: il contadino ci mette la faccia, ha un rapporto diretto di fidelizzazione con la clientela, senza filtri o infingimenti di sorta, e può attivare quel meccanismo di narrazione virtuosa che può consentire oggi a un prodotto di spiccare sul mercato, in modo molto più efficace dei canali di promozione tradizionale come spot tv e annunci sulla stampa che ormai segnano il passo. In tutto nel Comasco sono 4.000 gli addetti a questo settore strategico nello scenario tracciato da un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano con Coldiretti sui dati dell’ultimo anno del registro delle imprese. Le iscrizioni di nuove realtà sono state 119 contro le 107 registrate a fine 2015 e mentre le chiusure hanno toccato in tutta la Lombardia quota duemila, con una perdita dello 0,9% rispetto a un anno fa, la provincia di Lecco è l’unica con il segno più. Como tiene con un -0,2%. Al dibattito di Appiano hanno partecipato Fortunato Trezzi, presidente della Coldiretti di Como e Lecco, la psicologa esperta di consumismo e marketing Marta Sconci e l’onorevole lecchese del Pd Veronica Tentori, 31enne per tre anni membro della Commissione Agricoltura della Camera e oggi nella parimenti strategica Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Che ha ricordato le importanti conquiste degli ultimi tempi a tutela e a difesa del settore, come aver ottenuto primi in Europa l’indicazione dell’origine in etichetta (entrerà a vigore in aprile sui prodotti lattiero caseari), e ha rimarcato gli investimenti da parte del governo sulla sostenibilità delle imprese agricole. “Chi copia i nostri prodotti all’estero producendo finti prodotti made in Italy non ci ruba solo un marchio ma ruba una fetta del nostro Paese – ha detto sul palcoscenico di Appiano – Dobbiamo renderci conto che l’agricoltura è il nostro settore più strategico. E va integrato con il turismo, perché la difesa del territorio si deve anche grazie agli agricoltori. Stiamo studiando in parlamento non a caso un progetto di tutela complessiva del made in Italy proprio in questo senso”. Il legislatore in tema di agricoltura ha purtroppo sempre sofferto della mancanza di stabilità nel governo del paese: come è emerso nel dibattito, i nostri interlocutori europei non hanno potuto intavolare con noi dialoghi serie produttivi e a lungo termine sul tema agricoltura proprio per il continuo avvicendarsi di esecutivi alla guida del paese. “Il settore – dice Trezzi – non è affatto brillante né per il settore zootecnico e cerealicolo né per quello florovivaistico, ovvero i principali comparti dell’agricoltura lariana, ma al tempo stesso si sono liberate energie e idee nuove, con l’ingresso di nuovi giovani che ci danno il coraggio per affrontare questi momenti difficili”. Le imprese giovani – prosegue la Coldiretti lariana – sono aumentate del 4,1% a Como e del 7,1% a Lecco, ben oltre la media regionale che si ferma ad un +2,9%, e arrivano a quota 372. Uno dei settori che piace maggiormente ai giovani è l’allevamento ovicaprino. L’ultima new entry in questo settore è il ventiduenne Nicola Toia che ha avviato la propria impresa a Dosso del Liro nel 2016: “Mia nonna aveva un’azienda agricola poco più che hobbystica ed io ho sempre avuto la passione per gli animali; terminata la scuola agraria, lo scorso anno ho cominciato a mungere e nel 2017, dopo aver ristrutturato un locale nella mia cascina, ho aperto il laboratorio di caseificazione e ho cominciato a trasformare il latte in formaggio”.Gli addetti del settore agricolo – prosegue la Coldiretti lariana – sono diminuiti del 2,6% a Como; il comparto che ne ha più risentito è stato quello dei bovini da latte che ha attraversato un 2016 in cui il prezzo al litro pagato alla stalla ha raggiunto i minimi storici e ha costretto diverse imprese a ridurre i costi della manodopera per evitare di chiudere; a Lecco invece, anche grazie ai nuovi avviamenti, gli addetti sono aumentati del 2,4%. Per quanto riguarda il numero delle imprese, sono diversi i settori in crescita, ad esempio: gli allevamenti di bovini da carne (+18% a Como), gli allevamenti equini (+3,8% a Lecco), gli allevamenti di ovicaprini (+1,5% a Como e +18,2% a Lecco) e l’apicoltura (+1,8% a Como). Calano invece le imprese nel settore dei cereali. Durante il dibattito appianese, la psicologa Marta Sconci, che opera tra Lecco, Milano e Monticello Brianza, ha ricordato quali meccanismi i grandi brand mettono in atto per ottimizzare l’efficacia della propria comunicazione. “Oggi il pubblico non si fida più di annunci e spot tv, ha sete di narrazioni – ha detto producendo una serie di esempi concreti legati alla cronaca di questi ultimi tempi – Tutto si gioca sui meccanismi emotivi con cui il prodotto entra nelle nostre vite e risulta più seducente rispetto ad altri. Pensiamo a cosa fanno la Coca Cola e la Apple. Dietro a un litro di latte, e al prezzo con cui viene venduto, dobbiamo renderci conto che c’è una storia, ci sono ore passate al lavoro, ci sono persone e fatiche. Non dobbiamo avere paura della fatica con cui produciamo il made in Italy, dobbiamo avere la forza e il coraggio per farne un elemento del nostro racconto”. E il consumatore deve aprire gli occhi e fare la sua parte, magari con gruppi di acquisto solidale, di condominio o di quartiere, che permettono il libero scambio delle informazioni, e sono alla base di una nuova narrazione comunitaria dell’essere consumatori. Dove può trovare spazio anche la solidarietà. A margine del convegno, il sindaco appianese Carlo Pagani ha annunciato che la locale Protezione Civile si sta mobilitando per una raccolta fieno a favore degli agricoltori della zona di Amatrice, messi a dura prova dall’emergenza terremoto che sommata al maltempo d’inizio anno li ha messi in ginocchio. L’iniziativa è stata curata dalla Coldiretti lariana con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Appiano e con l’apporto dell’Associazione Culturale appianese intitolata allo scrittore Carlo Linati, cantore fra l’altro proprio del patrimonio rurale appianese. Per dirla con i versi di un poeta appianese, Dino Vullo, presidente dell’associazione Carlo Linati, “l’uomo moderno / ha abbandonato / la cultura contadina / per sfruttare il suolo / con distese di cemento /che non fa farina”.