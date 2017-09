Tre gol e tre punti conquistati. Il Como, in maglia rossa all’esordio stagionale al Sinigaglia, non sbaglia. Dopo essere passati in svantaggio al 30’, i lariani reagiscono e due minuti dopo arriva il pareggio con il capitano Sentinelli servito da Brasaschia. Il 2-1 si concretizza invece al 45’′con Bovolon che insacca di destro.

Poi il terzo gol, anche se arriverà soltanto nel finale della ripresa, in pieno recupero, con Cicconi (entrato pochi istanti prima per Petrilli).

Soddisfatto il presidente Nicastro. «Ai ragazzi voglio dire di continuare così – ha detto – È stata un’emozione grandissima vincere qui. Ci hanno aiutato la bellezza della location, l’atmosfera. La squadra ha fatto bene, si poteva vincere con qualche gol in più ma per questa volta – ride – ci accontentiamo». «Tutti conoscono le nostre ambizioni – prosegue il presidente – Speriamo di andare avanti partita dopo partita e disputare un campionato di prim’ordine».

«Prima di tutto ringrazio i tifosi che non hanno smesso un attimo di sostenerci – ha aggiunto l’allenatore Antonio Andreucci – Quelli conquistati oggi sono tre punti importanti. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, a questa squadra il carattere non manca, dobbiamo però fare ancora un po’ di strada sia sotto li profilo atletico sia per quanto riguarda la conoscenza reciproca perché in alcune situazioni di gioco non siamo ancora perfettamente equilibrati. Domenica prossima affrontiamo la Caronnese, una squadra forte che già l’anno scorso ha giocato i playoff».

Il mister ha valutato il lavoro in campo di Guazzo tornato a disposizione e della new entry Fall, che si è fatto vedere più volte davanti alla porta avversaria. E riguardo a Cicconi, giocatore che i tifosi conoscono da tempo, ha detto: «Spero che si renda conto fino in fondo delle sue qualità. Fino a oggi entrava in campo qualche volta ma in questa categoria per noi è importante, già a Varese aveva giocato un’ottima partita».