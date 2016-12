Come nel gioco dell’oca, la questione Ticosa torna alla casella di partenza.

Questo pomeriggio è stato lo stesso Comune di Como, attraverso l’ufficio stampa, a spiegare in una nota il fallimento della trattativa intavolata alcuni mesi fa con Multi per trovare una soluzione alla vicenda dell’area di via Grandi.

«La proposta di transazione depositata lo scorso mese di ottobre da Multi, società che si era aggiudicata il bando per la vendita dell’area Ticosa, è tecnicamente irricevibile», si legge nel comunicato della giunta di Palazzo Cernezzi. Un giudizio senza appello, le cui conseguenze politiche sono facilmente prevedibili, soprattutto nell’imminenza di una campagna elettorale.

L’esecutivo del municipio cittadino non ha accolto «la proposta di Multi sposando la relazione degli uffici». Questi ultimi, si legge sempre nella nota stampa di ieri, «hanno evidenziato una sproporzione tra il danno chiesto dall’amministrazione comunale in sede legale, in particolare rispetto al ricorso pendente di fronte al Consiglio di Stato, e l’offerta che è stata presentata dalla multinazionale».

Adesso sarà interessante vedere le reazioni della Multi. Secondo quanto è stato possibile apprendere da fonti vicine alla multinazionale, potrebbe esserci una diversità di vedute tra la casa madre olandese (che potrebbe voler proseguire nella causa) e la succursale italiana.

