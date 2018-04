“Si avvisa l’utenza che nei giorni 27 e 28 aprile 2018 la funivia resterà chiusa”.

La frase compare sul sito ufficiale del Comune di Pigra. Due giorni senza il collegamento tra il piccolo comune a quasi 900 metri di altitudine e Argegno.

Non sembra esserci pace per quella zona del territorio lariano che già vive con apprensione per la strozzatura sulla statale Regina dopo la frana dello scorso 10 settembre.

Un disservizio, quello della funivia, che va a cadere proprio nei giorni del “Ponte” tra il 25 aprile e il 1° maggio, ovvero quando la funivia avrebbe probabilmente trasportato anche centinaia di turisti.

Ma perché chiude 48 ore la funivia? Sui social rimbalza la foto di un’ordinanza firmata dal sindaco di Pigra, Giovanni Ballabio, che si scusa a nome dell’amministrazione per il disservizio, ma che non è in grado di fare funzionare la funivia nei due giorni a causa della mancanza di personale. Un addetto in malattia, caposervizio di riposo e vicecaposervizio “che non si è reso disponibile a continuare nell’incarico” si legge nel comunicato alla cittadinanza.

Inaugurata nel 1971, la funivia è stata oggetto di grandi lavori dal 2010 al 2011. Lo scorso anno ha fatto registrare un incremento del 65% delle persone trasportate, che hanno raggiunto la quota record di 73mila.

Il Comune di Pigra ha chiesto più volte a Regione Lombardia di poter assumere un nuovo macchinista, ma l’autorizzazione al potenziamento dell’organico non è ancora formalmente arrivata.