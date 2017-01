La stagione 2017 di Arianna Errigo ricomincia dalla gara di Coppa del Mondo di Algeri, in programma nella città africana da domani al 15 gennaio.

Un anno che per l’atleta cresciuta nella Comense 1872 ha preso il via con un collegiale con la Nazionale azzurra di fioretto maschile e femminile.

Arianna Errigo ed altri 23 atleti azzurri si sono ritrovati al Centro di preparazione Olimpica Coni-Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa di Roma.

«Torno a casa stanca ma soddisfatta» ha commentato la schermitrice al termine del raduno. Ora, appunto, la trasferta in Algeria. E poi, al ritorno nuovi allenamenti per portare avanti l’ambizioso progetto lanciato dopo le Olimpiadi di Rio: essere competitiva sia nel fioretto (dove da anni è ai vertici mondiali), sia nella sciabola.

Ma quali sono le prospettive per Arianna e il gruppo degli azzurri. Lo spiega il commissario tecnico azzurro Andrea Cipressa.

«Arriviamo da un percorso che ci ha visto protagonisti sia al maschile che al femminile in questa prima parte di stagione – commenta il Ct – Siamo saliti sui podii delle gare della parentesi autunnale, ma adesso ci attende il resto della stagione che ci porterà sino agli Europei di Tbilisi ed ai Campionati del Mondo di Lipsia».

«È un lungo percorso che parte proprio in questo fine settimana con la prova di fioretto femminile ad Algeri – conclude – Vedo grandi motivazioni in ciascuno dei ragazzi e questo mi fa guardare al futuro con ottimismo».

Nella squadra femminile, oltre ad Arianna Errigo, sono state chiamate Martina Batini, Chiara Cini, Valentina Cipriani, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Camilla Rivano, Elisa Vardaro ed Alice Volpi.

Atlete che gli appassionati comaschi hanno potuto ammirare pochi mesi fa a Lariofiere in occasione della prima prova degli Assoluti, ospitata proprio nei padiglioni della struttura erbese. Un evento organizzato dalla Comense Scherma che ha ricevuto elogi unanimi, a partire dal presidente federale Giorgio Scarso. E anche per il 2017, nella prima settimana di ottobre, la manifestazione è già stata assegnata alla società cittadina.

M.Mos.