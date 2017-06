Medaglia d’oro per Arianna Errigo agli Europei di scherma a Tbilisi, in Georgia. L’atleta cresciuta nella Comense si conferma campionessa europea di fioretto femminile. Errigo bissa il titolo conquistato dodici mesi fa a Torun, trionfando in finale contro la campionessa olimpica di Rio2016, la russa Inna Deriglazova. L’assalto finale tra le due principali protagoniste del fioretto mondiale si è concluso con la stoccata decisiva del 15-14 messa a segno da Arianna a pochi istanti dalla ripresa del match, dopo il pareggio della russa.