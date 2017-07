Si tiene a Cantù fino al 16 luglio presso il Centro Espositivo Corte San Rocco, in via Matteotti 39 a Cantù, la mostra di opere di pittura di Walter Radice e Mauro Calvi e di fotografia di Aurelio Porro dal titolo “in… nature”. La mostra è presentata da Francesco Pavesi. E si propone attraverso la scelta della natura come tematica comune, di offrire due diverse espressioni e modalità pittoriche operando anche un’interazione tra pittura e fotografia, laddove i due linguaggi con tecniche elaborative diverse comunicano e dialogano tra loro. La mostra intende quindi operare un colloquio tra differenti tecniche

espressive dovute ad autori che si fanno interpreti di una comune sensibilità tematica e interpretativa. La pittura di Mauro Calvi attraverso un linguaggio di astrattismo informale gestuale, indaga sulle possibilità espressive ed emozionali della materia pittorica con una forte sensibilità comunicativa e una vissuta valenza di trasposizione tensionale e creativa. La pittura di Walter Radice si esprime attraverso un linguaggio figurativo di elementi naturali che talvolta tendono a trasformazioni verso figurazioni ai limiti dell’astrattismo. La natura viene continuamente superata rendendo protagonista la pittura e il suo linguaggio: forme, colori, composizioni propongono inedite visioni del quotidiano naturale. Le immagini fotografiche di Aurelio Porro si esprimono con un linguaggio dinamico e con rappresentazioni in movimento tendenti alla dissoluzione verso una ricerca espressiva informale. La mostra osserva i seguenti orari:

venerdì, sabato e domenica 10.30/12.30 – 16/19.30, dal martedì al giovedì 16/19.30, aperture serali venerdì e sabato 21.00/23.30

lunedì chiuso.