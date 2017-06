C’era una volta un post su Facebook. Sempre più spesso le notizie, per non parlare delle polemiche, nascono infatti e si alimentano sui social network. E così è capitato anche ieri mattina quando, di buon ora, è scoppiato il caso ascensore di Villa Olmo. Come noto, la dimora neoclassica e il relativo parco sono al centro di una serie di drastici lavori, finanziati in gran parte da Fondazione Cariplo. E nel progetto è prevista anche la realizzazione di un ascensore che dal piano terra trasporterà persone e opere ai piani superiori. Così da rendere l’edificio più fruibile per mostre ed eventi. Ma sulla collocazione dell’ascensore si è scatenato lo scontro che si preannuncia lungo. «Un ascensore realizzato dentro la cappella Odescalchi? Fermiamo questa opera», ha scritto su Fb l’avvocato ed ex assessore Patrizia Maesani. E, come esempi virtuosi, aggiunge: «Fatevi un giro a Parigi o Londra». «Mi sembra incredibile che lavori in un simile punto della dimora – si tratta della spazio che si apre subito dopo essere entrati nell’atrio di Villa Olmo, sulla destra dopo aver superato la prima porta – dove peraltro esiste anche un mosaico, vengano autorizzati», aggiunge l’avvocato Maesani, che sul web riceve diversi consensi. Ma anche pareri opposti, come quello dell’architetto comasco Michele Bollini. «Villa Reale a Monza ne ha due, di ascensori», scrive, riportando un articolo in cui si evidenzia come il mancato funzionamento proprio di questi ascensori abbia in passato impedito a un disabile di poter accedere alla struttura.

A spiegare quanto accadrà all’interno della villa è l’assessore all’Edilizia pubblica e ai parchi del Comune di Como, Daniela Gerosa. «Il nostro punto di riferimento in materia è lo studio di fattibilità datato 2014 in base al quale la Sovrintendenza ha dato il via libera di massima all’intervento. E si parla nel piano di due ascensori. Uno esterno, dopo l’arco che porta al ristorante posizionato sulla sinistra, e un altro all’interno appena superato l’ingresso sulla destra – spiega l’assessore – Sottolineo come da adesso a quando si inizierà a intervenire all’interno potranno essere previsti correttivi, anche se non ritengo sia questo il caso. L’ascensore interno infatti si è deciso di posizionarlo in quel punto perchè è la miglior collocazione dal punto di vista della funzionalità. Si è arrivati a ciò con un progetto architettonico di pregio, rispettoso dell’edificio. Verrà installato un ascensore in cristallo». Durissimo, infine l’attacco dell’ex assessore Nini Binda. «A Como è scomparso il buonsenso. La nostra città si vuole male piazzando nei posti cardine determinate persone. E l’ascensore a Villa Olmo ne è una dimostrazione. La sfida è far convivere in armonia vecchio e nuovo, passato e futuro, come nel resto d’Europa».