Dal 2 al 12 maggio si apriranno le iscrizioni ai nidi comunali di Como per l’anno scolastico 2017-2018. Da quest’anno le domande potranno essere presentate on-line seguendo le indicazioni sul sito www.comune.como.it oppure recandosi negli uffici di via Italia Libera 18/a.

Per le agevolazioni tariffarie, l’attestazione Isee dovrà essere presentata entro il 15 settembre o comunque entro la data di inserimento del bambino al nido. Nel caso si sia effettuata l’iscrizione on-line, anche tale documento potrà essere trasmesso agli uffici in modalità telematica, seguendo le apposite istruzioni sul portale. In alternativa l’attestazione potrà essere consegnata agli uffici.

L’introduzione dell’iscrizione telematica con pagamento on-line, nonchè i nuovi sistemi di pagamento delle rette (sportelli bancomat, poste, Sisal, bonifico e carta di credito on-line), è legata all’adesione del Comune di Como all’iniziativa del nuovo Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione e della rete dei poli conservativi per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e i pagamenti in modalità elettronica.

Tra le novità di quest’anno è da segnalare che la domanda dovrà essere firmata da entrambi i genitori alla presenza dell’incaricato dell’ufficio. In alternativa, per il genitore assente, dovrà essere presentato un modulo di autocertificazione, firmato, con cui si acconsente all’iscrizione all’asilo nido e allegare la fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità). Copia del modulo di autocertificazione sarà scaricabile dal sito del Comune di Como.

Per convalidare la domanda d’iscrizione, sia che sia stata effettuata on-line che consegnata agli uffici, sarà necessario pagare la tassa di iscrizione (pari a 58euro). L’ammissione del bambino all’asilo nido sarà comunicata alla famiglia entro il mese di luglio per gli inserimenti di settembre. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 031.252 640, 031.252623, 031.252605 o scrivere una mail a asilinido@comune.como.it.