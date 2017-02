Quando i carabinieri della compagnia di Cantù hanno suonato al campanello della sua villa di Mariano Comense, era in compagnia di un presunto complice con cui – ritengono gli inquirenti – stava pianificando un nuovo colpo. Per questo avevano deciso di intervenire per porre un freno alla serie di episodi che stavano turbando la Brianza e la Bassa comasca. In manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (per cinque persone) e ai domiciliari (per una) sono finiti in sei, tra cui il residente nella villa (un 69enne) e il suo ospite (un 37enne di Baranzate).

L’indagine dei carabinieri, coordinati dal pm Valentina Mondovì, ha permesso di risalire ai presunti esecutori dell’assalto al portavalori della “Mondialpol -Vedetta 2”dello scorso novembre a Lurate Caccivio, e alla brutale rapina in casa a Novedrate ai danni di un tabaccaio e della moglie. Coppia legata e malmenata prima di essere derubata dei contanti della giornata (5.500 euro), di ori e dell’auto. In manette come dicevamo sono finiti in sei. Il basista dei due colpi, il marianese di cui abbiamo già parlato, un altro presunto basista che si trovava con lui nel sopralluogo prima dell’assalto al portavalori (un 72enne sempre di Mariano), uno dei tre esecutori materiali della rapina (si tratta di un 34enne residente a Imperia e di origine calabrese) e un interno all’istituto di vigilanza che avrebbe fornito indicazioni sugli orari e gli spostamenti del portavalori. Quest’ultimo, un 35enne di Como, è finito ai “domiciliari”. Ancora ricercati sono invece gli altri due esecutori materiali dell’assalto, giunti in moto a Lurate Caccivio e poi scappati sempre in moto.

L’uomo finito in manette è quello che invece avrebbe puntato l’arma alla testa di una delle guardia giurate del furgone. I carabinieri sono riusciti a ricostruire il giro dei presunti responsabili partendo proprio dalle presenze sul luogo dell’agguato nei giorni precedenti, quelli dei sopralluoghi. Il passo successivo è stato individuare chi, all’interno dell’istituto di vigilanza, aveva divulgato informazioni fin troppo dettagliate sui movimenti del blindato. Tutti elementi che hanno poi permesso di ricostruire l’accaduto. Nel corso delle indagini si è poi scoperto come il marianese 69enne fosse anche coinvolto – sempre come basista – in un altro colpo, quello ai danni del tabaccaio che rincasava e che fu malmenato e rapinato da banditi privi di scrupoli che avevano legato la moglie alla sedia con alcune fascine di plastica. In manette per questo episodio sono finiti il 37enne di Baranzate e un 55enne di Cucciago. Tutti e tre (i malviventi agirono a volto coperto) si è poi scoperto che erano clienti della tabaccheria gestita dalla vittima.