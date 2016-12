Il digiuno prima del prelievo, le modalità di raccolta del campione, gli orari e i giorni per il ritiro. Tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo corretto i circa 900 test offerti dal laboratorio analisi dell’Asst Lariana sono da ieri alla portata di tutti, in pochi click, grazie a Infolab, un database accessibile a chiunque e di semplice consultazione. Il laboratorio analisi dell’Asst Lariana effettua ogni anno oltre 3,5 milioni di esami.

«Il livello di precisione e qualità degli accertamenti supera il 99% – spiega Enrico Minotti, responsabile della struttura di Cantù – È un ottimo dato, naturalmente, ma significa che ogni giorno, su 1.500-1.800 prelievi registriamo 15-18 errori, tutti legati alla fase pre-analitica, ovvero a errori nella preparazione dell’esame o nella raccolta del campione. Il nuovo progetto si propone proprio di eliminare questo margine di errore coinvolgendo i pazienti stessi ma anche medici di base, pediatri e farmacisti».

«L’esecuzione vera e propria dell’esame è già garantita e controllata al meglio – precisa il primario del laboratorio Luca Frigerio – Con questo progetto aggiungiamo un secondo elemento importante, il controllo della fase precedente l’esame, che richiede spesso un ruolo attivo del paziente stesso, nella preparazione necessaria prima del prelievo, ad esempio, oppure per una corretta raccolta del campione».

Per accedere a Infolab è sufficiente collegarsi al sito dell’Asst Lariana (www.asst-lariana.it) e cliccare sul logo del progetto, pubblicato sulla home page. «Attualmente il laboratorio effettua circa 900 test differenti – dice Silvia Bartesaghi, in servizio nella struttura di Cantù e tra gli ideatori del progetto – Sul nuovo database sono disponibili tutti e l’elenco è aggiornato in tempo reale. Per ciascuno sono indicati i luoghi in cui viene eseguito, una breve introduzione al test, le modalità di preparazione e i tempi di consegna, oltre poi ai parametri e ai valori di riferimento per l’esito». Sul database sono consultabili gli indirizzi di tutti i punti prelievo dell’Asst Lariana, gli orari di apertura al pubblico, il numero di telefono per informazioni, la modalità di pagamento delle prestazioni, l’eventuale possibilità di prenotazione degli esami, gli orari e il luogo di ritiro del referto, gli esami eseguibili per ogni punto prelievo e i tempi di refertazione.

«Infolab – concludono i responsabili del laboratorio – ha la funzione di aiutare il medico di base e il pediatra di libera scelta così come gli stessi farmacisti a fornire le corrette indicazioni ai pazienti che devono usufruire dei nostri servizi e di permettere agli utenti a documentarsi autonomamente sulle modalità di preparazione necessarie per la corretta esecuzione degli esami».

Anna Campaniello