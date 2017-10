AsLiCo, l’ente che gestisce il Teatro Sociale di piazza Verdi a Como, cerca un attore di sesso maschile per “Carmensita”, nuova produzione del progetto “Opera kid” per far scoprire il patrimonio del repertorio lirico ai piccoli dai 3 ai 6 anni, giunto alla decima edizione. Lo spettacolo, tratto da Carmen, sarà diretto da Luana Gramegna e Francesco Givone, con debutto il 3 dicembre 2017 al Teatro Sociale Como, per poi partire per numerose piazze in Italia.