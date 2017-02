Momenti di preoccupazione questa mattina, poco dopo le 9, in viale Varese a Como. Improvvisamente una Fiat Uno, parcheggiata sul marciapiedi davanti alla sede dell’istituto delle Orsoline, ha preso fuoco. I vigili del fuoco, allertati e subito intervenuti sul posto, hanno subito spento le fiamme dell’auto andata sostanzialmente distrutta. In molti hanno osservato la scena e assistito impotenti al rogo, le cui cause sono al vaglio dei pompieri.