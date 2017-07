Auto ribaltata e strada temporaneamente chiusa poco dopo le 8 di giovedì mattina nella galleria di Brienno. Ferite fortunatamente non gravi per l’automobilista coinvolta, una donna di 26 anni. Ancora da chiarire la causa dell’incidente.

La donna avrebbe perso il controllo della vettura, sulla quale viaggiava da sola. La macchina si è ribaltata, probabilmente dopo aver sbattuto contro la galleria. Nella galleria di Brienno sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure, la donna non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza la statale Regina è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato verso il centro di Brienno.