Aci Como ha comunicato l’elenco dei soci sportivi che lunedì prossimo all’Hotel Sheraton riceveranno i premi nell’ambito della tradizionale serata dedicata ai protagonisti delle gare, nazionali e internazionali. Un elenco come sempre lungo, che prevede anche riconoscimenti speciali a chi ha collaborato a far crescere lo sport automobilistico e a chi ha collaborato al buon esito del Rally Aci Como 2016, prova del Campionato Italiano Wrc. Di seguito l’elenco.

Pista: 1° Davide Uboldi, 2° Ronnie Valori, 3° Simone e Roberto Barin

Rally: 1° Kevin Gilardoni, 2° Moreno Cambiaghi, 3° Paolo Porro (piloti); 1° Lara Cerè, 2° Domenico Pozzi, 3° Marco Vozzo (navigatori); 1° Lara Cerè, 2° Clarissa Chiacchella, 3° Lorenza Prioni (classifica speciale femminile)

Slalom: 1° Giuseppe Pozzoli; Karting: 1° Mattia Vischi

Auto storiche: 1° Luigi Scalini (velocità in circuito); 1° Enrico Volpato, 2° Elvio Volpato (rally); 1° Samuele Sordelli (navigatori)

Velocità in salita: 1° Alessandro Trentini, 2° Enrico Zucchetti, 3° Gianpietro Barbieri

Regolarità sport: 1° Elena Molina e Claudia Orfenghi, 2° Alfredo Cucciniello

Premi speciali per i piloti Matteo Cairoli e Andrea Roda, per i fiduciari della Federazione Alessandro Tibiletti e Paolo Brenna e a Corrado Fontana (per la formazione dei neolicenziati)

Riconoscimenti a scuderie ed associazioni: Scuderia del Lario, ElleEsse, Romazzana Rally Team, Bluthunder Racing, Duemila Corse, Veteran Car Club, Fuoristrada club Lomazzo, Garage storico, Associazione autostoriche Rovellasca, Croce Azzurra di Rovellasca, Radioamatori e Cronometristi di Como, Ufficiali di gara della sezione Giampietro Brusadelli di Como.

Premi speciali per la collaborazione data al Rally Aci Como: Corriere di Como, Fox Town, Chicco d’Oro, Clerici Auto, Espansione Tv, Roberto Casartelli, Gianni Sparapan, Fabiano Savini, Giovanni Pedersoli, Angelo Galli, Jacopo Pedersoli, Gianluigi Mornico, Eipon Solutions.

Riconoscimenti ai giornalisti e fotografi che hanno seguito lo sport motoristico e il Rally Aci Como: Massimo Moscardi (Corriere di Como), Nicola Nenci, Gianfranco Casnati, Enrico Selva (La Provincia), Andrea Nicoli (Rai), Maurizio Iannitti (Giornale di Como) e Gianluigi Castelnovo (Il Giorno).

Nel corso della serata sarà comunicato il nome del campione sociale per il 2016. Nelle ultime due edizioni il successo è andato all’equipaggio rallistico Alex Vittalini-Sara Tavecchio.