Il primo evento è stato l’altro settimana, il Brianza Motorshow a Lariofiere di Erba, che ha registrato la presenza di circa 23mila spettatori.

Una kermesse ormai consolidata e che è sempre apprezzata dagli appassionati di automobilismo e motociclismo.

Il prossimo sarà il Concorso d’Eleganza a Cernobbio, a fine maggio, dedicato ad auto storiche e gioielli del design odierno, di cui parliamo in altra parte di questo “speciale”.

Da un punto di vista strettamente agonistico in provincia di Como c’è soltanto una manifestazione, il Rally Aci Como, corsa che chiuderà ancora una volta il Campionato italiano Wrc, serie che si aprirà in Toscana, ai primi di maggio, con il Rally dell’Elba.

Per quanto riguarda la corsa lariana, alla sua edizione numero 36, la data fissata è il 20-21 ottobre. A grandi linee è già stata definita la fisionomia dell’edizione 2017 della competizione, che sarà abbastanza simile a quella dello scorso anno.

Il rally 2016 del Tricolore Wrc era stato diviso in due parti, al venerdì e al sabato. Confermati per il 2017 gli stessi percorsi, con, il giorno 20, le prove speciali nel Triangolo Lariano, da ripetere per due volte, la “Nesso-Zelbio” e la “Ghisallo-Bellagio”. Rispetto all’ultima edizione sarà aggiunta una zona per una mini-assistenza .

Dopo il riordino notturno – presumibilmente in città – si ripartirà al sabato con i tratti nelle Valli ad Ovest del Lago: “Alpe Grande” (8,86 chilometri) e “Val Cavargna (una delle più lunghe d’Italia, con i suoi 29,72 chilometri). L’unica differenza è che l’Alpe Grande sarà ripetuta per tre volte (e non più due); mentre non cambia il doppio passaggio in Val Cavargna. L’idea è di aggiungere qualche chilometro in più di prova e di evitare gli incolonnamenti tipici del sabato sulla Statale Regina da Menaggio in poi. Nel 2017 i concorrenti arriveranno in città scendendo dalla Valle Intelvi; c’è poi l’importante novità (CLICCARE QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) dell’inserimento della competizione riservata alle vetture storiche.

Ad inaugurare il Campionato Italiano Wrc sarà il 50° Rally Isola d’Elba, in programma dal 4 al 6 maggio. Seguiranno il Rally 1000 Miglia (26 -27 maggio), il Rally della Marca Trevigiana (23-25 giugno), il Rally del Friuli Venezia Giulia (24-26 agosto), il Rally San Martino di Castrozza e Primiero (9-10 settembre) e la corsa comasca.

A proposito di rally, dando un’occhiata al calendario 2017 lombardo, spiccano alcune interessanti novità. Tra queste, l’ingresso della Coppa Valtellina – la gara più antica d’Italia dopo il Targa Florio – nel campionato International Rally Cup: appuntamento il 23 e 24 settembre. A Lecco torna la gara che porta il nome dell’Aci locale: sarà un “rally day” (la data è il 3-4 giugno). Nella vicina Svizzera, il Rally del Ticino è stato invece fissato per il 23 e 24 giugno. Ma per gli appassionati già questo fine settimana, a Varese, si disputa il Rally dei Laghi, valido per la Coppa Italia, con prove “storiche” e un parco partenti di tutto rispetto.

Molte le gare rallistiche programmate in circuito. Tra queste spiccano le due prove di Monza, lo Special Rally Circuit by Vedovati (11-12 novembre) e il Monza Show (1-3 dicembre).

Non vanno poi dimenticati anche gli eventi dedicati alle auto storiche, che nel territorio comasco sono promossi soprattutto dal Veteran Car Club: tra gli appuntamenti del calendario 2017 spiccano due eventi di regolarità inseriti nel programma dell’Asi (Automotoclub storico italiano).

Il primo, il 17 e 18 giugno, sarà la trentesima rievocazione storica del Giro notturno del Lario. La seconda sarà la 16ª cronoscalata Erba-Madonna del Ghisallo: appuntamento fissato per l’8 ottobre.