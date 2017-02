“Abbiamo perso per un episodio scandaloso e vergognoso. Non si può dare un rigore del genere al 115′ per rovinare una partita giocata in maniera straordinaria dalle due squadre”. Non le ha certo mandate a dire Fabio Gallo, allenatore del Como. La sua squadra, infatti, è stata sconfitta in casa dal Venezia e ha chiuso la sua esperienza in Coppa Italia Lega Pro. I lagunari di mister Filippo Inzaghi (primi nel girone B) ha vinto 2-1 e e ora in semifinale sfideranno il Padova.

Gara quasi incredibile per i lariani: Como in vantaggio per 1-0 a pochi minuti dalla fine del match con Matteo Chinellato, ma il veneziano Nicola Ferrari ha pareggiato al 90′. Dopo un primo tempo supplementare senza spunti, nel secondo, esattamente al 7′, la rete decisiva degli ospiti, ancora Ferrari, su un rigore contestato dagli azzurri, da mister Fabio Gallo in campo (che infatti è stato espulso) e poi in sala stampa, con parole durissime contro il direttore di gara. “Prima di salire ho riguardato l’episodio – ha detto Fabio Gallo – Il rigore è stato scandaloso: una bella partita è stata rovinata da un episodio in cui l’arbitro non aveva la minima certezza. E oltretutto c’è un ulteriore rammarico: abbiamo giocato per 120′ a pochi giorni di distanza da un match importante e delicato”. Domenica, infatti al Sinigaglia arriva l’Alessandria, capolista del girone A.