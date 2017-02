«Una grande partita, un mister fenomenale e ragazzi meravigliosi. A fine gara sono andato sotto la curva e nel vedere la gente così felice mi sono commosso». Diego Foresti, direttore generale del Calcio Como, non nasconde la sua gioia per la vittoria di domenica scorsa contro l’Alessandria. I lariani, con un uomo in meno si sono imposti per 2-1 contro la capolista e sono saliti al quinto posto in classifica.

Un Como che ora – ma è meglio dirlo sottovoce – è atteso da un calendario non particolarmente complicato: sabato i lariani sono impegnati in trasferta con il Racing Roma, ultimo in classifica. Poi riceveranno il Prato, ora penultimo.

«Io dico che la convinzione e l’energia che abbiamo messo in campo in queste ultime gare deve essere confermata anche in sfide sulla carta più agevoli – aggiunge Diego Foresti – Per il resto… non voglio sognare. Dico che si sta avvicinando la matematica salvezza. Quando avremo raggiunto questo traguardo penseremo ad altro».

«Personalmente – conclude il direttore generale – ho sempre avuto fiducia in questo gruppo e nel lavoro svolto da tutto lo staff tecnico: sul campo il Como sta dimostrando di poter fare fastidio a qualunque avversario».

Gli ultimi risultati parlano chiaro: vittoria a Livorno (ora secondo in classifica), bis a Siena e domenica l’esaltante affermazione contro la capolista Alessandria, che guida con 56 punti. Alle sue spalle Livorno e Arezzo (49), Cremonese (47) e Como (39).

Anche un tifoso azzurro doc come lo scrittore Andrea Vitali non nasconde la sua soddisfazione: «Di questo Como ho apprezzato, contro l’Alessandria, il modo in cui ha combattuto, soprattutto nel secondo tempo, in vantaggio per 2-1, con un uomo in meno, e con nelle gambe i 120 minuti della sfida di Coppa con il Venezia».

«Una prestazione che ci conforta per il futuro – sostiene ancora Vitali – Se va avanti così, il Como può dire la sua fino al termine del campionato. Ho visto una crescita sotto ogni fronte, e ora il calendario ci viene incontro, con due partite abbastanza abbordabili, anche se lo dico incrociando le dita. Sono convinto che, negli eventuali playoff, questa squadra ha il coraggio e la determinazione necessari per andare lontano».

