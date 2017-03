Aveva vent’anni ed era partito dal Mali il migrante africano morto folgorato il 27 febbraio scorso sul tetto di un vagone di un treno in viaggio tra Lombardia e Svizzera. Il giovane voleva varcare la frontiera evitando i controlli, ma ha trovato la morte poco prima della stazione di Balerna. La conferma sull’identità della vittima del tragico incidente ferroviario è arrivata ieri dalle autorità svizzere. «Il ministero pubblico e la Polizia cantonale – si legge in una nota – comunicano che gli accertamenti effettuati, in particolare l’esame delle impronte digitali, hanno permesso di identificare la vittima. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice Chiara Borelli». Il giovane aveva già provato a raggiungere la Francia passando da Ventimiglia, in Liguria, ma era stato respinto. Non è ancora chiaro se sia salito sul treno, dove poi ha trovato la morte, a Como o alla stazione di Milano.