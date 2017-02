È un africano ma non ha ancora un nome l’uomo morto folgorato lunedì sera sul tetto di un vagone di un treno “Tilo” partito da Milano e diretto a Bellinzona. La tragedia è avvenuta alla stazione di Balerna e l’ipotesi più accreditata è che la vittima fosse un migrante che voleva raggiungere la Svizzera evitando i controlli alla frontiera. La Polizia cantonale conferma che l’uomo è salito sul convoglio in Italia, anche se al momento non è stato possibile stabilire con certezza dove.

Il treno era partito da Milano Centrale ed era poi passato dalle stazioni di Albate Camerlata e Como San Giovanni. È ripartito poi regolarmente dallo scalo di Chiasso poco prima delle 19. Pochi istanti dopo è avvenuta la tragedia. Alcuni passeggeri hanno visto scintille e fumo sul tetto delle ultime carrozze e hanno poi visto il corpo incastrato tra i vagoni. L’africano è morto in pochi istanti e i soccorritori, intervenuti alla stazione di Balerna, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La Polizia cantonale ticinese ha avviato un’inchiesta sulla tragedia. L’ipotesi più accreditata però è che si tratti di un migrante partito da Como o da Milano e deciso a raggiungere la Svizzera evitando i controlli. «L’inchiesta è in corso e non trascuriamo alcuna possibilità – fanno sapere dalla Polizia cantonale – anche se l’ipotesi che più circola con più forza è quella di una persona che voleva attraversare il confine senza essere controllata». Le guardie di confine non avevano effettuato controlli su quel convoglio, ma erano impegnati in altri servizi di contrasto all’immigrazione clandestina.

A Como, tra gli ospiti del centro di accoglienza di via Regina non sono state segnalate persone scomparse o allontanamenti anomali che possano essere collegati alla tragedia.

