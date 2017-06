È scivolato lungo una riva scoscesa per almeno cinque o sei metri. Un bambino di 8 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio mentre cercava di raggiungere una spiaggetta di Faggeto Lario. Il ragazzino, residente a Fagnano Olona, è stato immediatamente soccorso con l’elicottero del 118, necessario in quanto il punto in cui era caduto rotolando era particolarmente impervio. Il bambino, una volta recuperato, è stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Anna dove è stato ricoverato in osservazione. Avrebbe infatti rimediato nella caduta traumi toracici e addominali, oltre a una lunga serie di contusioni. La caduta alle 15.30.