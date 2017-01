Duecentomila euro messi a disposizione di organizzazioni non profit che hanno l’obiettivo di investire su stesse e di crescere. Lo ha deciso il consiglio della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, che ha emesso il quarto bando 2016, mettendo a disposizione, appunto, 200mila euro con risorse di Fondazione Cariplo.

Il finanziamento, dunque, non è destinato a chi presenterà un progetto esterno ma a chi vorrà consolidarsi in vista di una maggiore solidità economica: saranno dunque premiati progetti che investiranno in nuove professionalità, in riduzione degli sprechi, nel rafforzamento della propria identità e l’impiego di nuovi e più sofisticati strumenti informatici.

Il sito dove si può trovare il bando è www.fondazione-comasca.it/quartobando2016.

«Ci proponiamo – viene spiegato nel comunicato della Fondazione – come un punto di riferimento per il terzo settore de territorio per aiutarlo a diventare forte, consapevole delle proprie potenzialità».