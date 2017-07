“La mia vittoria più bella? Proprio il Giro di Lombardia a Como”. Serata-amarcord quella andata in scena allo Yacht Club di Como, con protagonista Gianbattista Baronchelli. Ciclista amatissimo, e ancora nel cuore degli appassionati che lo hanno seguito quando era uno degli atleti al top in Italia. Si parla degli anni ’70 e ’80. L’invito sul Lario non è stato casuale: proprio 40 anni fa, nel 1977, Baronchelli ha infatti conquistato il primo dei suoi due “Lombardia”.

Un incontro voluto da Centocantù – il sodalizio che organizza a livello locale l’arrivo della “classica” sul Lario – in vista dell’edizione 2017 della corsa, che sabato 7 ottobre terminerà in piazza Cavour.

Davanti a un folto pubblico di addetti ai lavori, fan ed esponenti delle istituzioni sportive, Gianbattista Baronchelli (molto più loquace rispetto al periodo in cui correva) ha affrontato molti argomenti, anche se la partenza non poteva non essere il ricordo del Giro di Lombardia conquistato sul Lario, conquistato in una giornata di pioggia. “Una situazione che mi ha sempre esaltato” ha spiegato l’ex ciclista.