L’obiettivo è il terzo successo consecutivo, anche se non sarà facile, considerando che di fronte c’è una formazione ostica come Brindisi, guidata da un allenatore esperto qualche Meo Sacchetti.

Sarà anche una sfida tra coach, – Carlo Recalcati da una parte, sacchetti dall’altra – quella che oggi va in scena al PalaDesio, con inizio alle 18.15. La Mia Cantù, rinvigorita dal cambio di tecnico, arriva a questo match reduce dalle affermazioni contro Reggio Emilia e Caserta. L’obiettivo, ovviamente, è proseguire sulla stessa strada, anche se non sarà sicuramente facile.

«Brindisi è in un ottimo momento di forma e si sta giocando l’accesso ai playoff – dice Recalcati – E l’obiettivo a cui i pugliesi aspiravano a inizio campionato, anche se in alcuni momenti hanno incontrato delle difficoltà; adesso hanno trovato un passo abbastanza spedito. Nell’ultima uscita a Brescia i nostri avversari hanno mostrato di essere in buona condizione».

Nella Mia, unica defezione quella di Tremmel Darden, che sarà comunque a referto.